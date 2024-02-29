من هو محمد مصطفى المرشح لقيادة الحكومة الفلسطينية؟

ويحمل مصطفى شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة "جورج واشنطن"، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منذ العام 2022، وكان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير اقتصاد في حكومات سابقة.

ويشغل "مصطفى" منصب رئيس "صندوق الاستثمار الفلسطيني"، منذ العام 2005، حتى اليوم، والذي يدير المؤسسات الاقتصادية التابعة لمنظمة التحرير.

وعمل الرجل في البنك الدولي، ومحافظًا لفلسطين لدى "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، ومستشارًا اقتصاديًا سابقًا لمحمود عباس.

وتأتي التغييرات في الحكومة الفلسطينية، في خضم حراك دبلوماسي دولي، لبحث مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وسط مطالبات أمريكية بـ"إصلاح" السلطة الفلسطينية التي يتولّى قيادتها محمود عباس منذ نحو 20 عامًا.

وبعد استقالة إشتية ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ترحب بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لـ"إصلاح نفسها"، وقالت إن الحكومة الفلسطينية، وقيادة السلطة، هما "مسألة يقررها الفلسطينيون أنفسهم".

إرث ثقيل

ومع بدء الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماعات في العاصمة الروسية موسكو لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية، يأمل الساسة الفلسطينيون بأن تكون شخصية محمد مصطفى قادرة على إنهاء الانقسام الذي تعيشه الضفة الغربية وغزة منذ سنوات طويلة.

وعلى الرغم من أن تقارير تحدثت عن محاولات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس الأربعاء، أن حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في هذه المرحلة، وأن "الوقت لم يحن بعد" لتكون الحركة جزءًا من الفريق الحكومي.