"وول ستريت جورنال": استقالة الحكومة الفلسطينية لا تكفي لتحقيق تغيير
تساءلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ما إذا كانت استقالة حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية كافية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة دوليًّا وعربيًّا، من السلطة الفلسطينية، كشرط لتوليها مسؤولية غزة بعد الحرب.
وبحسب التقرير، لا ترقى هذه الخطوة إلى مستوى التغييرات التي ضغطت الحكومات الغربية والعربية على السلطة الفلسطينية لإجرائها، بما في ذلك استبدال السياسيين القدامى بفريق تكنوقراط، وتنحّي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، (88 عامًا)، والذي قالت الصحيفة إنه "لا يحظى بشعبية"، إضافة إلى استحداث منصب جديد، يتولى فيه رئيس الوزراء بعض صلاحيات الرئيس.
ورغم أن المنطقة تشهد حراكًا وضغوطاتٍ دبلوماسية كبيرة لمحاولة الوصول إلى هدنة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، يبقى وضع غزة المستقبلي من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل التي تواجه المجتمع الدولي مع اقتراب الهجوم العسكري الإسرائيلي في القطاع من شهره الخامس، وهو أمر أساس لإنهاء الصراع.
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة دعت مرارًا وتكرارًا إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، التي تحكم حاليًّا المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بشكل شبه مستقل، لإدارة غزة بعد الحرب؛ رغم رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التام لأيّ دور للسلطة في غزة بعد الحرب.
وأضاف التقرير أن مناطق الحكم الفلسطينية لم تشهد أي انتخابات ديمقراطية منذ عام 2005 رغم أن التعليمات تقضي بأن فترة رئاسة عباس خمس سنوات فقط.
وقالت الصحيفة إن الفلسطينيين يعتبرون أعضاء القيادة الحالية "غير فعالين ويعتمدون بشكل كبير على حسن نية الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية"، ولهذا فقد شهد عباس والسلطة الفلسطينية تراجعًا في الشعبية في الضفة الغربية وغزة.
وبحسب استطلاعات الرأي، يطالب نحو 90% من الفلسطينيين الآن باستقالة محمود عباس؛ ما يُشكّل عائقًا رئيسًا أمام سيطرة السلطة على غزة بعد انسحاب إسرائيلي محتمل.
وأشار التقرير إلى أن عباس أبلغ المسؤولين العرب والأمريكيين بأنه يعمل على تشكيل حكومة جديدة مع وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق والمدير التنفيذي للبنك الدولي، محمد مصطفى، باعتباره المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء، وفقًا لمسؤولين عرب كبار.
وعبّر مسؤولون فلسطينيون عن أن هذه العملية لا تُمثّل إلّا نصف خطوة نحو التغيير؛ لأنها لا تشمل الرئيس عباس.
قالت مفاوضة السلام الفلسطينية السابقة ديانا بوتو: "كان من المفترض أن تبقى السلطة الفلسطينية لخمس سنوات، وكان من المفترض أن تكون مؤقتة. لكن، مرَّ 30 عامًا وهي لا تزال مثل سيارة قديمة متعطلة".