"وول ستريت جورنال": استقالة الحكومة الفلسطينية لا تكفي لتحقيق تغيير

ورغم أن المنطقة تشهد حراكًا وضغوطاتٍ دبلوماسية كبيرة لمحاولة الوصول إلى هدنة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، يبقى وضع غزة المستقبلي من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل التي تواجه المجتمع الدولي مع اقتراب الهجوم العسكري الإسرائيلي في القطاع من شهره الخامس، وهو أمر أساس لإنهاء الصراع.

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة دعت مرارًا وتكرارًا إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، التي تحكم حاليًّا المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بشكل شبه مستقل، لإدارة غزة بعد الحرب؛ رغم رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التام لأيّ دور للسلطة في غزة بعد الحرب.

وأضاف التقرير أن مناطق الحكم الفلسطينية لم تشهد أي انتخابات ديمقراطية منذ عام 2005 رغم أن التعليمات تقضي بأن فترة رئاسة عباس خمس سنوات فقط.

وقالت الصحيفة إن الفلسطينيين يعتبرون أعضاء القيادة الحالية "غير فعالين ويعتمدون بشكل كبير على حسن نية الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية"، ولهذا فقد شهد عباس والسلطة الفلسطينية تراجعًا في الشعبية في الضفة الغربية وغزة.