محللون: "العدل الدولية" فتحت "باب جهنم" أمام إسرائيل

قال محللون سياسيون وخبراء قانون، إن القرار التابع للأمم المتحدة الصادر، اليوم الجمعة، يدين إسرائيل قانونيًا وسياسيًا، ويفتح أمامها "بوابة جهنم".

وأقرت المحكمة في الدعوى، التي قدمتها جنوب إفريقيا، بحق الفلسطينيين في غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وقالت إن "الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو".

وقال المحلل السياسي المتخصص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، حمادة فراعنة، إن "هزيمة إسرائيل وانتصار الشعب الفلسطيني لن يتم بضربة واحدة.. لا 7 أكتوبر ستهزم إسرائيل ولا محكمة العدل الدولية"، ويرى أن ما يحدث "محطات كفاحية إيجابية لصالح الشعب الفلسطيني، وهذا النضال سيتوج بالهزيمة للإسرائيليين".