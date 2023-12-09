الجزائر.. العثور على جثة امرأة و رضيعة جرفتهما السيول

كشفت السلطات الجزائرية، الجمعة، أنها تمكنت من العثور على جثة امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً وابنتها الرضيعة بعد أن جرفتهما سيول أحد الأودية في محافظة بومرداس شرق العاصمة.

وأوضحت الحماية المدنية في بيان أن "المواطنين تمكنوا من انتشال الأم فيما قامت عناصرنا بانتشال جثة الرضيعة لاحقا" في وقت تشهد فيه البلاد أمطارا بكميات كبيرة بعد فترة طويلة من الجفاف.

وشهدت محافظات جزائرية عدة تساقطا غزيرا للأمطار في الساعات الماضية، فيما حذرت الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع أن يتم تسجيل تساقط للثلوج في المرتفعات الشرقية للبلاد.

وفي نهاية نوفمبر / تشرين الثاني شهدت الجزائر هطولا غزيرا مماثلا ما أودى بحياة عدة أشخاص فيما اضطرت السلطات إلى إجلاء العشرات من مناطق كانت تواجه خطر حدوث انزلاقات أو سيلان أودية .