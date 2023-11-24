الجزائر.. وفاة وإنقاذ عشرات المواطنين جراء أمطار غزيرة

أجلت فرق الإنقاذ الجزائرية عشرات المواطنين العالقين قبل أن تجرفهم أمطار غزيرة شهدتها محافظات شرق البلاد بشكل خاص، فيما أودت بحياة شخص واحد بعد انهيار جسر.

وأفاد جهازا الحماية المدنية والدرك الوطني في الجزائر، مساء الجمعة، في بيانات منفصلة، تفعيل مخطط النجدة للتدخل السريع في المناطق التي شهدت تقلبات جوية في شرق البلاد، منها محافظات بجاية وباتنة وأم البواقي وسكيكدة وقسنطينة والبويرة.

وحسب الحماية المدنية، فإن شخصا يبلغ من العمر 46 عاما توفي جراء انهيار أرضي بسبب التساقط الغزير للأمطار، مع انهيار أحد الجسور، فيما أعلنت الحماية المدنية لولاية سكيكدة إجلاءها 20 عائلة بعدما غمرت المياه منازلها، كما تم إنقاذ 8 أشخاص علقوا داخل حافلة لنقل المسافرين.

وسجلت السلطات المعنية بسكيكدة صعوبة في السير في عدة طرقات ولائية بسبب التساقط الغزير للأمطار وارتفاع منسوب مياه سد. أما في ولاية باتنة، فسجلت صعوبة في السير على خلفية تساقط الحجارة من أعالي الجبال. وفي ولاية قسنطينة أغلقت طرقات بسبب انجراف التربة وتساقط الحجارة.

كما حث جهاز الدرك الجزائري على اليقظة والحذر في الطريق الوطني رقم 09 على مستوى بلدية خراطة، بالضبط في المكان المسمى تاملحت ببجاية، بعد نجاة المواطنين من انجراف التربة وسط الطريق. وفي ولاية البويرة تسبب التراكم الكثيف للثلوج في عرقلة السير وغلق عدة طرق.

وتشهد عدة مدن جزائرية، منذ الأربعاء الماضي، تساقطا غزيرا للأمطار وهطولا للثلوج في المناطق المرتفعة، ما بعث الأمل وسط المزارعين المتضررين من حالة الجفاف خلال الموسم الماضي.