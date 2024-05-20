ما مخاطر امتلاك "قاعدة" اليمن للطيران المسيّر؟

يشكل امتلاك تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن لقواعد إطلاق الطائرات المسيرة تطورا خطيرا، في ظل حالة الانكسار التي يواجهها، إثر تفاقم خلافاته الداخلية، وحالة الضعف على مستوى موارده المالية وقدراته العملياتية.

وفي عملية هي الثامنة من نوعها في غضون عام واحد، شنّ تنظيم "القاعدة" الجمعة الماضي، هجومًا بواسطة طائرة مسيّرة على مواقع تمركز "القوات المسلحة الجنوبية"، شرقي محافظة أبين، جنوبي اليمن؛ ما أدى إلى إصابة 3 جنود، في عملية تأتي في سياق رد مضاد على الحملات العسكرية والأمنية التي تستهدف معاقله.

وأدخل تنظيم "القاعدة"، في منتصف مايو/ أيار من العام الماضي، تقنية الطائرات المسيّرة على نحو غير متوقع، من خلال أولى هجماتها التي استهدفت موقعًا لقوات "دفاع شبوة" بمديرية الصعيد، التابعة لمحافظة شبوة، والمتاخمة لمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

ويأتي هذا التطور في ظل فقدان التنظيم معاقله الحصينة، شرقي أبين، واستمرار الحملة العسكرية والأمنية التي أطلقتها قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى حكومية، قبل عامين ونصف العام، بهدف "تطهير محافظتي أبين وشبوة، من العناصر الإرهابية".