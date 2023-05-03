ما مستقبل دارفور في حرب الجيش السوداني والدعم السريع؟

أكثر من مئة قتيل أحصتهم لجنة طبية، هم حصيلة الاشتباكات العرقية في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، التي اندلعت خلال الأيام الماضية، كواحدة من إفرازات حرب "الجيش والدعم السريع" في الخرطوم، على الإقليم المضطرب.

ويتخوف ناشطون ومثقفون من إقليم دارفور من أن تنعكس حرب الخرطوم، بصورة سلبية على الإقليم الهش أمنيا، مثل أن يندلع الصراع هناك على أساس العرق والقبيلة، ما يُدخل المنطقة كلها في حرب أهلية شاملة، لأن قبائل الإقليم لها امتدادات عرقية في دول الجوار.

وما يعزز التخوف من انفراط عقد الأمن في دارفور، هو أن غالب قوات الدعم السريع تتحدر من القبائل العربية في إقليم دارفور.