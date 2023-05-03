التعاون الخليجي يدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، رفض المجلس الشديد لاقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم، وما رافقه من نهب وتخريب.
واستنكر البديوي في بيان صدر عن المجلس اليوم الأربعاء، عملية اقتحام الملحقية الثقافية السعودية، معربًا عن إدانة دول مجلس التعاون لـ"العمل الإرهابي"، مشيرًا إأن السعودية تقوم بدور إنساني ودبلوماسي كبير في السودان.
وأكد أمين عام مجلس التعاون "ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية"، داعيًا "جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية".
وحذَّر من أن "مثل هذه التصرفات ستؤدي إلى زيادة وتفاقم مخاطر انفلات الأوضاع الأمنية في جمهورية السودان"، مناشدًا الأطراف كافة للعودة إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة السلام والاستقرار للسودان وتماسك الدولة ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والعيش الكريم.