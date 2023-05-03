التعاون الخليجي يدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان

​أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، رفض المجلس الشديد لاقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم، وما رافقه من نهب وتخريب.

واستنكر البديوي في بيان صدر عن المجلس اليوم الأربعاء، عملية اقتحام الملحقية الثقافية السعودية، معربًا عن إدانة دول مجلس التعاون لـ"العمل الإرهابي"، مشيرًا إأن السعودية تقوم بدور إنساني ودبلوماسي كبير في السودان.