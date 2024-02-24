معهد أبحاث أمريكي: الميليشيات الليبية "دولة داخل دولة"

استبعد معهد أبحاث أمريكي مغادرة الميليشيات الليبية العاصمة طرابلس فعليا؛ "بسبب اندماجها بقوة داخل جهاز الدولة، مع علاقات العديد من أعضاء الحكومة المعترف بها دوليا بالمجموعات المسلحة".

وتناول مركز الأبحاث الاستراتيجي والأمني الأمريكي (ستراتفور)، الذي يوصف بقربه من أجهزة الاستخبارات، نتائج إعلان وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، عماد الطرابلسي، مغادرة العديد من الميليشيات العاصمة بحلول نهاية شهر رمضان في 9 أبريل.

ويشير المعهد الأمريكي غير الحكومي إلى التراجع النسبي في أعمال العنف خلال شهر رمضان على ضوء تقليل نقاط التفتيش التي أقامتها الميليشيات. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تغادر الميليشيات طرابلس فعليا؛ لأنها مندمجة بقوة داخل جهاز الدولة، إضافة إلى أن العديد من أعضاء الحكومة المعترف بها دوليًا لديهم علاقات مع تلك المجموعات الأمنية.