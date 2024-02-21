ليبيا.. حكومة الدبيبة تقرر إخلاء طرابلس من الميليشيات بعد رمضان

وبين أن "جميع هذه القوات سترجع لثكناتها ومقارها، وأنه سيتم تأمين مؤسسات الدولة والشارع بواسطة عناصر ومراكز وأقسام الشرطة التابعة لـمديرية أمن طرابلس".

وتابع: "سنكتفي ببعض التمركزات التي لدينا فيها ضعف"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى جهات "تثير الفتنة وتحرّض على العنف"، في المنطقة الغربية للبلاد.

ولفت إلى أنه "يُحاك بالمنطقة الغربية الكثير من المؤامرات، للتحريض على العنف بين الليبيين"، مشددا على أنه "لا ينبغي أن يؤثر أي خلاف سياسي على أمن الليبيين؛ لأن هذا أمر لا يمكن أن يستمر مطلقا".

يذكر أن مسلحين مجهولين اغتالوا، السبت الماضي، 10 أشخاص، بينهم عنصران من أفراد "جهاز دعم الاستقرار" في وزارة الداخلية الليبية، رمياً بالرصاص في طرابلس.

وفتحت مديرية أمن طرابلس تحقيقاً في حادثة الاغتيال التي وقعت في منطقة "أبو سليم"، بعد أن تبين إصابة القتلى بأعيرة نارية.

وذكرت أن هوية منفذي الجريمة لا تزال غامضة، وأسبابها غير معروفة، مشيرة إلى إمكانية تورط إحدى الميليشيات المسلّحة في طرابلس.