نيكي هيلي تواجه انتقادات بعد كتابتها عبارة تحريضية على قذيفة إسرائيلية

تعرضت نيكي هيلي مندوبة أمريكا السابقة في الأمم المتحدة، الأربعاء، لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية بعدما كتبت على قذيفة إسرائيلية عبارة "اقضوا عليهم".

وزارت نيكي هيلي إسرائيل مؤخراً وأجرت لقاءات مع أهالي ضحايا ومختطفي هجوم السابع من أكتوبر، وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة والذي خلف عشرات الآلاف من القتلى في الأشهر الثمانية الماضية.

ولاحقاً، كتبت هيلي عبر حسابها بمنصة "إكس": "يتعين على إسرائيل فعل كل ما هو ضروري لحماية شعبها من الشر"، مضيفة أن إسرائيل تقاتل "أعداء" الولايات المتحدة".

وقالت "منظمة العفو الدولية"، في بيان، الأربعاء، تعليقاً على تصرف هيلي: "الصراع ليس مكانا للحيَل. الصراع له قواعد. يتعين حماية المدنيين".

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، عن هيلي في تدوينة على منصة إكس مساء يوم الثلاثاء "لماذا لا أوقع ببساطة بأنني أدعم جرائم الحرب الإسرائيلية".