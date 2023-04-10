العراق.. أسباب التوترات الأخيرة بين "حزب الله" و"سرايا السلام"
عاشت العاصمة العراقية بغداد، خلال اليومين الماضيين، على وقع توترات بين "كتائب حزب الله" من جهة، و"سرايا السلام" من جهة أخرى، أسفرت عن انشار واسع للأخيرة في أنحاء المدينة.
ونشب الخلاف بين "كتائب حزب الله" و"سرايا السلام" بسبب قطعة أرض في منطقة "الدورة" الواقعة جنوب العاصمة العراقية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فيها قوات مدججة بمختلف أنواع الأسلحة، تابعة لـ"سرايا السلام"، في طريقها باتجاه منطقة "الدورة"، قبل أن تصل قوات من الشرطة الاتحادية العراقية إلى الموقع وتسيطر على الوضع.
وبحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي موالين للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، فإن قطعة الأرض التي تسبب بالنزاع اشترتها "سرايا السلام" التابعة للتيار، بهدف بناء منازل لذوي القتلى في صفوف هذا الفصيل، إلا أن قوة تابعة لـ"كتائب حزب الله" اتخذت من تلك الأرض مقرًا لها مؤخرًا، على حدّ قولهم.
يذكر أن "كتائب حزب الله" فصيل مسلح مقرب من إيران، ويتبع لهيئة "الحشد الشعبي"، وهذه الكتائب لا ترتبط بعلاقات جيدة مع "سريا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري.