العراق.. أسباب التوترات الأخيرة بين "حزب الله" و"سرايا السلام"

عاشت العاصمة العراقية بغداد، خلال اليومين الماضيين، على وقع توترات بين "كتائب حزب الله" من جهة، و"سرايا السلام" من جهة أخرى، أسفرت عن انشار واسع للأخيرة في أنحاء المدينة.

ونشب الخلاف بين "كتائب حزب الله" و"سرايا السلام" بسبب قطعة أرض في منطقة "الدورة" الواقعة جنوب العاصمة العراقية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.