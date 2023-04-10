السوداني يسترجع ذكرى سقوط النظام السابق برسالة إلى العراقيين

تحدث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الأحد، عن الذكرى الـ20 للإطاحة بنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والذي يصادف مثل هذا اليوم 9 نيسان/أبريل من عام 2003، خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق، مشيرا إلى أن حكومته ماضية في تلبية تطلعات العراقيين وتنفيذ برامجها في القطاعات كافة.

وقال السوداني في بيان: "تمر علينا اليوم الذكرى العشرون لسقوط النظام الدكتاتوري البغيض الذي جثم على صدور العراقيين لسنوات طويلة وتسببت بالكثير من المآسي والآهات لأبناء شعبنا الكريم، بمختلف انتماءاتهم وقومياتهم".