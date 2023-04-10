السوداني يسترجع ذكرى سقوط النظام السابق برسالة إلى العراقيين
تحدث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الأحد، عن الذكرى الـ20 للإطاحة بنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والذي يصادف مثل هذا اليوم 9 نيسان/أبريل من عام 2003، خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق، مشيرا إلى أن حكومته ماضية في تلبية تطلعات العراقيين وتنفيذ برامجها في القطاعات كافة.
وقال السوداني في بيان: "تمر علينا اليوم الذكرى العشرون لسقوط النظام الدكتاتوري البغيض الذي جثم على صدور العراقيين لسنوات طويلة وتسببت بالكثير من المآسي والآهات لأبناء شعبنا الكريم، بمختلف انتماءاتهم وقومياتهم".
وأضاف: "على مر أجيال تعاقبت، أدخل ذلك النظام بلادنا في حروب الكراهية والتوسع وأهدر فيها خيرة شبابنا ورجالنا، فضلًا عن سلوكه القمعي الجائر الذي لم يسلم منه حتى الأطفال الذين ذهبوا ضحايا بممارسات لا إنسانية تدل على وحشية النظام وظلمه".
وتابع السوداني أن "هذه الذكرى يجب أن تدفعنا للمراجعة من أجل استمرار منهج الإصلاح في العراق ليعود معافى من جراحه التي خلفتها سنوات الدكتاتورية والحروب ومآسي العنف والطائفية التي تغذى عليها أيتام البعث الصدامي واهمين أنهم قادرون على كسر إرادة شعبنا الواحد".
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "هذا لن يتم ما لم يشعر المواطنون بأنَّ العملية السياسية تسير في طريق تلبية تطلعاتهم وآمالهم في العيش بحرية وكرامة في جميع مناحي الحياة، وهو ما تعمل عليه حكومتنا الحالية التي خطت لها مسارا إصلاحيا، من خلال برامجها التنفيذية الشاملة لكل القطاعات التي تمس حياة الناس".