السودان.. وفاة أطفال جوعًا في حي يحاصره الجيش
أعلن متطوعون سودانيون، اليوم الثلاثاء، وفاة ثلاثة أطفال جوعاً في حي من أحياء العاصمة الخرطوم، يتعرض لحصار من الجيش السوداني.
وقالت غرفة طوارئ ضاحية أمبدة في أم درمان السودانية إن الأطفال توفوا بسبب الجوع الحاد، مشيرة إلى توقف وجبات من مطابخ الغرف الخيرية لغياب الدعم الكافي لتشغيلها، مؤكدة أن مبادراتها لا تغطي سوى 10% من الاحتياجات.
وأطلقت غرفة الطوارئ نداء استغاثة للتدخل العاجل؛ لمساعدة مواطني أمبدة الذين يعيشون كارثة إنسانية بسبب انعدام الغذاء والدواء ومياه الشرب.
وذكرت مجموعات حقوقية تلقيها معلومات بشأن فرض الجيش السوداني حصاراً على مدينة أمبدة، بمنع التجار من إدخال المواد الغذائية إلى المنطقة؛ بحجة سيطرة قوات الدعم السريع عليها.
وعمّقت الحرب مأساة السودانيين الذين تشتتوا بين نازح ولاجئ في دول الجوار، فيما لا يزال الملايين تحت الحصار يموتون ضحايا الجوع والمرض والخوف.
وتتهم قوات الدعم السريع الجيش السوداني باستخدام المساعدات الإنسانية سلاحًا في مناطق سيطرته، وحرمان المواطنين من تلقي الإعانات خارج مناطق سيطرته.