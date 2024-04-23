السودان.. وفاة أطفال جوعًا في حي يحاصره الجيش

أعلن متطوعون سودانيون، اليوم الثلاثاء، وفاة ثلاثة أطفال جوعاً في حي من أحياء العاصمة الخرطوم، يتعرض لحصار من الجيش السوداني.

وقالت غرفة طوارئ ضاحية أمبدة في أم درمان السودانية إن الأطفال توفوا بسبب الجوع الحاد، مشيرة إلى توقف وجبات من مطابخ الغرف الخيرية لغياب الدعم الكافي لتشغيلها، مؤكدة أن مبادراتها لا تغطي سوى 10% من الاحتياجات.

وأطلقت غرفة الطوارئ نداء استغاثة للتدخل العاجل؛ لمساعدة مواطني أمبدة الذين يعيشون كارثة إنسانية بسبب انعدام الغذاء والدواء ومياه الشرب.