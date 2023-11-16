السودان.. اتفاق بين "الدعم السريع" وحركات مسلحة لتأمين دارفور

عقدت قوات الدعم السريع السودانية اتفاقًا مع الحركات المسلحة في دارفور لتأمين الإقليم الواقع غرب البلاد، بحسب ما أعلنته في بيان على منصة إكس اليوم الخميس.

وقالت القوات في بيانها إن اجتماعًا جرى بين القائد الثاني لقوات الدعم السريع، الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، وقيادة قوات القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، في إطار سعي وحرص الدعم السريع على تحقيق الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، وإبداءً لحسن النوايا، وفق تعبير البيان.

وأفادت القوات بأن الاجتماع ضم قيادات "حركات الكفاح المسلح"، مع قيادات الدعم السريع.