السودان.. اتفاق بين "الدعم السريع" وحركات مسلحة لتأمين دارفور
عقدت قوات الدعم السريع السودانية اتفاقًا مع الحركات المسلحة في دارفور لتأمين الإقليم الواقع غرب البلاد، بحسب ما أعلنته في بيان على منصة إكس اليوم الخميس.
وقالت القوات في بيانها إن اجتماعًا جرى بين القائد الثاني لقوات الدعم السريع، الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، وقيادة قوات القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، في إطار سعي وحرص الدعم السريع على تحقيق الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، وإبداءً لحسن النوايا، وفق تعبير البيان.
وأفادت القوات بأن الاجتماع ضم قيادات "حركات الكفاح المسلح"، مع قيادات الدعم السريع.
وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على العمل والتنسيق المشترك من أجل أمن واستقرار الإقليم وحماية المواطنين وعدم السماح لـ"دعاة الفتنة" بالعبث باستقرار الإقليم، لا سيما في مدينة الفاشر، وتشكيل قوة مشتركة لتأمين الإقليم، ومحاربة الظواهر السلبية التي تهدد الأمن والاستقرار.
كما اتفق الطرفان على التمسك باتفاق سلام جوبا وتطويره للوصول لاتفاق سلام شامل ودائم، وتأمين كل الأنشطة الإنسانية وقوافل الإغاثة، "والعمل معًا لتفويت الفرصة على الوكلاء الذين يسعون للإيقاع بين قوات الدعم السريع وقوات الكفاح المسلح".
يُذكر أن قوات الدعم السريع وسَّعت انتشارها في إقليم دارفور، وتسلمت الفرق العسكرية التابعة للجيش في جنوب وغرب ووسط الإقليم خلال الأيام الماضية.