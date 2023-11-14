السودان.. "الدعم السريع" تعزز سيطرتها على حقل نفطي في كردفان

وكان حقل "بليلة" للنفط قد شهد قبل أسبوعين، معارك ضارية بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، قبل أن تعلن الأخيرة سيطرتها على الحقل القريب من مدينة "الفولة" عاصمة ولاية غرب كردفان.

ويُنتج حقل "بليلة" أكثر من 70 ألف برميل في اليوم، ويُعدّ الحقل الرئيس لتغذية مصفاة الخرطوم بخام النفط الثقيل، ويقع ضمن امتياز شركة "بترو إنرجي" المحدودة، وهي شراكة بين بضع شركات منها مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC).

ويأتي هذا التطور امتدادًا للتصعيد العسكري الذي تشهده مناطق في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور، بالرغم من أن طرفي الصراع في السودان كانا قد وقَّعا، يوم الثلاثاء الماضي، اتفاقًا لتعزيز إجراءات بناء الثقة تمهيدًا للتفاوض على وقف إطلاق النار.