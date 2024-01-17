تصعيد ميليشيا الحوثي يعرقل طموحات السلام في اليمن

تصطدم آمال اليمنيين الحالمة بتحقيق سلام مستدام ينهي أزمة البلاد، بالتعقيدات الجديدة التي خلقتها التطورات المتصاعدة، إثر هجمات ميليشيا الحوثيين على السفن التجارية.

وقد قوبلت هذه الهجمات بضربات أمريكية وبريطانية تسهتدف مواقع عسكرية حوثية على الأراضي اليمنية، وسط استمرار التحشيد العسكري الدولي، قبالة مياه اليمن الإقليمية.

وكان اليمن اقترب، خلال الأشهر الماضية، أكثر من أي وقت مضى، من إحلال السلام، بعد نحو عامين من التهدئة غير المسبوقة، التي تكللت بنجاح الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق اختراق لافت، دفع الأطراف المحلية للالتزام بتنفيذ وقف إطلاق نار شامل، وإجراءات اقتصادية وإنسانية، ضمن خريطة طريق أممية تمهّد لانطلاق عملية سياسية جامعة.

وإزاء هذه المستجدات، دعا مجلس القيادة الرئاسي، الاثنين الماضي، المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة من أجل بسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، والشروع الفوري في تصنيف ميليشيا الحوثيين جماعة إرهابية، وإجبارها على الانخراط الجاد في جهود التهدئة والسلام في اليمن.

معضلة "ستوكهولم"

وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة اليمنية الشرعية، أسامة الشرمي، قال إن الحكومة تعتبر أعمال ميليشيا الحوثي العدائية تجاه ممرات الملاحة الدولية، التي استدعت تحشيدًا دوليًّا في تخوم مياه اليمن الإقليمية، بمثابة "إعلان تنصل" من قبل الميليشيا من أي اتفاقات أو تفاهمات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.