بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية.. هل باتت إسبانيا ملزمة بطلبات لجوء الغزّيين؟

قالت قناة "الآن 14" العبرية إن "الاعتراف الإسباني بالدولة الفلسطينية، يعني من الناحية القانونية أن مدريد ملزمة بقبول جميع طلبات اللجوء التي قد يقدمها سكان غزة".

وذكرت أن "التعميم الصادر عن وزارة الخارجية الإسبانية إلى جميع الوزارات والهيئات بوقف استخدام مصطلح إبادة جماعية، لوصف الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، جاء بغية قطع الطريق أمام هذا التطور؛ إذ سيحمل تداعيات قانونية ستنعكس على سياسات الهجرة التي تتبعها مدريد".

ونقلت القناة عن صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية المحلية قولها إنه "بعد أيام فقط من تصريح لوزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، بأن ما يحدث في غزة إبادة جماعية حقيقية، أصدرت الخارجية الإسبانية تعميمًا لجميع الوزارات بوقف استخدام هذا المصطلح".

وأفاد تقرير الصحيفة الإسبانية بأنه "في حال كانت الحكومة الإسبانية تعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، سيكون عليها، بموجب قوانين الهجرة، الاستجابة لجميع طلبات اللجوء التي قد يقدمها سكان غزة إلى السفارات الإسبانية حول العالم، وأن القوانين المحلية الخاصة بالهجرة تلزم وزارة الخارجية الإسبانية بتمكين كل لاجئ من الهجرة إلى البلاد، طالما يتعلق الأمر بإبادة جماعية، ومن ثم صدر قرار بوقف استخدام هذا المصطلح".