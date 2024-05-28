3 دول أوروبية تعترف اليوم رسميا بدولة فلسطينية

تستعد رسميًّا، اليوم الثلاثاء، كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج للاعتراف بدولة فلسطينية، رغم رد الفعل الغاضب من إسرائيل التي تجد نفسها منعزلة على نحو متزايد بعد سبعة أشهر من اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفق رويترز.

وتعترف نحو 144 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بدولة فلسطينية، بما في ذلك معظم دول الجنوب العالمي وروسيا والصين والهند.

وترى مدريد ودبلن وأوسلو قرارها وسيلة لتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل في قطاع غزة.

ورغم رمزية الإعلان، تأمل الدول الثلاث في أن يكسب زخمًا يدفع دولًا أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى الاقتداء بها.

وإسبانيا وأيرلندا من الدول الأعضاء الأكبر والأكثر نفوذًا التي تتخذ قرار الاعتراف بدولة فلسطينية في التكتل المكون من 27 بلدًا، وتنضمان بذلك إلى السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا.

وأشارت بريطانيا وأستراليا والدولتان العضوان بالاتحاد الأوروبي مالطا وسلوفينيا في الأشهر القليلة الماضية إلى أنها قد تحذو حذو الدول الثلاث.

لكن فرنسا قالت إن الوقت الحالي ليس مناسبًا للاعتراف بدولة فلسطينية، بينما انضمت ألمانيا إلى الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، في رفض نهج الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، وأصرت على أن حل الدولتين لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال الحوار.