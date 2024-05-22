ما تداعيات اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين؟

أكد محللون أن اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين يمثل تحولاً غير مسبوق في السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية، ستكون له تداعيات كبيرة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

يأتي ذلك مع إعلان ثلاث دول أوروبية، هي إيرلندا وإسبانيا والنرويج، اعترافها بدولة فلسطين، في إعلان مشترك، لتكون الدول الثلاث من أوائل الدول الأوروبية التي تقدم على مثل هذه الخطوة.

ومن المقرر أن تعترف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية رسميا اعتباراً من 28 مايو/أيار الجاري.

وتشير تقارير عبرية إلى أن سلوفينا أيضاً تعتزم إصدار إعلان بهذا الشأن، فيما وجهت إسرائيل رسائل لهذه الدول بأن الإعلان من شأنه "أن يُشعل المنطقة".