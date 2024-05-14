جناح حماس المسلح يعلن فقد الاتصال مع حراس 4 أسرى إسرائيليين

أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية، الاثنين، انقطاع الاتصال مع مع مقاتلين يحرسون 4 رهائن إسرائيليين في قطاع غزة.

وذكر أبوعبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" أن القصف الإسرائيلي العنيف خلال الأيام الأخيرة أدى لفقد الاتصال مع مقاتلين يحرسون 4 أسرى.

وقال في حسابه على تلغرام: "نتيجة قصف الاحتلال الهمجي خلال الأيام العشرة الماضية انقطع اتصالنا مع مجموعة من مجاهدينا الذين يحرسون 4 من أسرى الاحتلال ومن بينهم الأسير هيرش جولدبرج بولين.