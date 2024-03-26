شهادة جديدة تفند تعرض إسرائيليات لاعتداء جنسي في هجوم 7 أكتوبر

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن شهادة جديدة تفند ادعاءات إسرائيلية سابقة بتعرض فتيات إسرائيليات لاعتداء جنسي خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب ما نقل موقع "الحرة" عن الصحيفة، فإن مقطع فيديو جديدا عن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، يفند رواية سابقة لمسعف عسكري إسرائيلي.

وكان المسعف ادعى أن مراهقتين إسرائيليتين من بين قتلى الهجوم، تعرضتا لاعتداء جنسي، وفق ما تداولته وسائل إعلام من بينها "نيويورك تايمز" نفسها.

وقال المسعف في شهادته آنذاك إنه اكتشف جثتي فتاتين مراهقتين ترتديان بعض ملابسهما فقط في أحد المنازل في المجمع الاستيطاني "كيبوتس بئيري"، مشيرا إلى أن جسديهما يحملان علامات عنف جنسي.

وتداولت وسائل إعلام مختلفة في ذلك الوقت شهادات مماثلة، لمصادر لم تكشف هويتها، تؤكد تعرض إسرائيليات لاعتداء جنسي.