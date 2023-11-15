إسرائيل تحقق في مزاعم "عنف جنسي" خلال هجوم حماس

بدأت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً في مزاعم وقوع أعمال عنف جنسي خلال الهجوم الدامي الذي نفذه مسلحون من حركة حماس، في أكتوبر (تشرين الأول)، على بلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقال دافيد كاتس، المسؤول الكبير في وحدة مكافحة الجرائم الخطرة والمنظمة، للصحفيين، إن التحقيق معقد ومن المرجح أن يستغرق شهورًا.

وأوضح أن التحقيق معقد بشكل خاص؛ لأن المعارك المسلحة بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس استمرت لعدة أيام في بعض المواقع. وأضاف أن بعضًا من "الضحايا" لقوا حتفهم، بينما لا يزال الناجون تحت أثر الصدمة.