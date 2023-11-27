تقرير: "داعش" يستثمر حرب غزة لحشد نشطاء جدد وتكثيف هجماته في أوروبا

رأى تقرير إخباري سويسري، أنّ تنظيم "داعش" يحاول استثمار الحرب على غزة، لحشد مقاتلين جدد وإعادة الانتشار؛ ما يثير مخاوف من تجدد هجماته في أوروبا.

وقال التقرير الذي نشره موقع "آر تي أس" الإخباري السويسري، أنّه "منذ بدء الحرب في غزة عادت الأحداث المرتبطة بالتنظيم المتطرف في أنحاء من أوروبا".

وفي الـ16 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي في بروكسل، وعلى هامش مباراة كرة قدم بين بلجيكا والسويد، أطلق رجلٌ النار على مشجعين سويديين؛ ما أدى لمقتل اثنين في الحادث الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

وبحسب السلطات البلجيكية، فإن القاتل من أصل تونسي كان يقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا.

وفي فرنسا، قبل 3 أيام، تعرَّض مدرس للطعن على يد طالب سابق "متطرف" في أراس.

والهجومان وقَعا في سياق دولي وأوروبي محدد للغاية، وفق الباحث في العلوم الجيوسياسية هوغو ميشيرون.