بعد "أحداث غزة".. خبراء يحذّرون من عودة القاعدة وداعش
حذَّر خبراء من اندلاع موجة جديدة من العنف والإرهاب في الشرق الأوسط والغرب، بعد تعالي دعوات تنظيمي "داعش" و"القاعدة" لأتباعهما بمهاجمة أهداف إسرائيلية وأمريكية، ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
وأكد خبراء لصحيفة "The Guardian" البريطانية، أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يُمثّل فرصة كبيرة للجماعات المتطرفة التي تعتقد أن الحرب في الشرق الأوسط هي حرب دينية، ما أثار قلق المسؤولين في الغرب من الدعوات إلى العنف.
وقالت الصحيفة إن رؤساء وكالة الاستخبارات والأمن المحلية في بريطانيا MI5، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، قالوا إن المجتمعات اليهودية، وجماعات آخرى، قد تواجه خطر هجمات "الذئاب المنفردة"، أو إيران أو المسلحين المتطرفين.
ويتوقع الخبراء والمحللون أن تجد الدعوات إلى العنف، الآن، أذانًا صاغية من قِبل بعد الأفراد الذين تم تجنيدهم عن طريق الإنترنت، حيث سيردُّ هؤلاء بطرق عفوية لا يمكن التنبؤ بها، ولكن مع استمرار الحرب في غزة يمكن رؤية مخططات إرهابية أكثر تنظيمًا وفقًا للصحيفة، تسعى من خلالها الجماعات المتطرفة إلى استغلال الصراع لحشد الدعم محليًا ودوليًا.