بعد "أحداث غزة".. خبراء يحذّرون من عودة القاعدة وداعش

حذَّر خبراء من اندلاع موجة جديدة من العنف والإرهاب في الشرق الأوسط والغرب، بعد تعالي دعوات تنظيمي "داعش" و"القاعدة" لأتباعهما بمهاجمة أهداف إسرائيلية وأمريكية، ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأكد خبراء لصحيفة "The Guardian" البريطانية، أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يُمثّل فرصة كبيرة للجماعات المتطرفة التي تعتقد أن الحرب في الشرق الأوسط هي حرب دينية، ما أثار قلق المسؤولين في الغرب من الدعوات إلى العنف.