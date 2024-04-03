إسرائيل تتهم ميليشيا حزب الله بزرع لغم أصاب مراقبي الأمم المتحدة في لبنان

حمل الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، ميليشيا حزب الله مسؤولية إصابة ثلاثة مراقبين من قوات الأمم المتحدة ومترجمهم في بلدة رميش في جنوب لبنان قبل أيام، مشيرا إلى أنهم أصيبوا في انفجار عبوة زرعها الحزب.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" بأن النتائج الأولية لتحقيق يجريه الجيش اللبناني تشير إلى أن لغمًا انفجر في جنوب لبنان السبت تسبب بإصابة ثلاثة مراقبين للأمم المتحدة ومترجم.

وقال المصدر "أكّدت النتائج الأولية لتحقيق يجريه الجيش اللبناني أن المراقبين أُصيبوا بانفجار لغم"، مضيفًا "كان هناك ثلاثة ألغام في المكان، انفجر أحدها فيما جرى تفكيك الاثنين الآخرين".