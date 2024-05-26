طبيب سجون إسرائيلي عالج السنوار يروي تفاصيل عن شخصيته

روى طبيب سابق في السجون الإسرائيلية، تفاصيل حول شخصية قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، لا سيما أنه ساهم بعلاجه من ورم سرطاني.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال طبيب الأسنان الإسرائيلي يوفال بيتون، إنه "يتذكر اللحظة التي قدّم فيها المساعدة الطبية إلى السنوار، فقد كان يعاني من مرض دماغي غامض، كاد أن ينهي حايته".

وكان السنوار يقضي حكمًا مدته 4 مؤبدات في السجون الإسرائيلية، منذ العام 1988، عقب اتهامه بقتل جنود إسرائيليين.

ولفت الطبيب الإسرائيلي، إلى إنه كان يدير عيادة الأسنان في مجمع سجون بئر السبع، في صحراء النقب جنوب إسرائيل، حينما "أنقذ حياة السنوار".

وأشار إلى أن السنوار كان يعاني من آلام في رقبته، ليبلغ زملاءه الأطباء بحاجته لعملية إزالة ورم من الدماغ، ويجري هذه العملية العام 2004.

وتابع: "بعد أيام قليلة زرت السنوار في المستشفى، بصحبة ضابط سجن مكلف بالتحقيق معه، فطلب السنوار من الضابط المسلم أن يشكرني، وأن يشرح لي ماذا يعني في الإسلام أنني أنقذت حياته".