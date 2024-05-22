إسرائيل: الاعتراف بدولة فلسطينية دعم لـ"جهاديي حماس وإيران"

استدعت إسرائيل اليوم الأربعاء، سفيرَيها في إيرلندا والنروج "لإجراء مشاورات طارئة" بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين، وقالت إن القرار "دعم لجهاديي حماس وإيران".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنروج: لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات".

وبحسب كاتس فإن "الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فتتّخذ خطوات ضدها".

ووصف كاتس اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية بأنه "دعم لجهاديي حماس وإيران ويقوض جهود إسرائيل في حقها في الدفاع عن النفس"، بحسب شبكة "بي بي سي".