مقرب من حزب الله اللبناني.. اغتيال ضابط سوري رفيع في دمشق
لقي ضابط عسكري برتية عميد ركن في الجيش السوري، الخميس، مصرعه بتفحير عبوة ناسفة استهدفت سيارته، الخميس، في منطقة "جديدة عرطوز" بريف دمشق.
وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن مجهولين زرعوا قنبلة في سيارة الضابط المستهدف المقرب من حزب الله اللبناني.
وأوضح أن القتيل مهندس متفجرات، ومسؤول التنسيق مع حزب الله والميليشيات الموالية له عند الحدود السورية مع لبنان وريف القنيطرة في الجولان السوري.
وأفاد المرصد بأن الضابط، الذي لم تكشف هويته، أصيب خلال الانفجار الذي استهدف سيارته، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة في وقت لاحق متأثراً بإصابته.
وبحسب المرصد، تزايدت في الفترة الأخيرة عمليات اغتيال ضباط وصف ضباط مقربين من حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري.