العراق.. مصادر تكشف موعد عودة مقتدى الصدر للحياة السياسية

قالت مصادر متعددة لوكالة "رويترز" إن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، يمهد الطريق لعودته إلى المشهد السياسي بعد عامين من فشل محاولته تشكيل حكومة دون منافسيه الشيعة.

يأتي ذلك بعد اجتماع نادر عقده الصدر مع المرجع الشيعي علي السيستاني، في مارس الماضي، رأى فيه مراقبون بأنه دعم ضمني من المرجع الشيعي الأعلى في العراق لعودة الصدر للمعترك السياسي.

ويقول مراقبون إن عودته، المزمعة على الأرجح في الانتخابات البرلمانية عام 2025، ربما تهدد النفوذ المتزايد للمنافسين، ومنهم أحزاب شيعية وفصائل مسلحة عراقية قريبة من إيران، وتقوض الاستقرار النسبي الذي شهده العراق في الآونة الأخيرة.

ومع ذلك فمن المرجح أن يرحب كثيرون من الغالبية الشيعية في البلاد بعودة الصدر، لا سيما أنصاره ومعظمهم من أتباعه المتدينين والفقراء، الذين يعتبرونه نصير الضعفاء.