بالأرقام.. هكذا صوّت الأتراك المقيمون في الدول العربية

أظهرت نتائج الاقتراع لانتخابات الرئاسة التركية، التي أقيمت للجاليات المقيمة في الدول العربية، تباينًا باتجاه التصويت بين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، مع مَيلان الكفة نحو الأول.

وأغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، مساء الأحد، إلّا أن الانتخابات في الخارج كانت انتهت يوم الثلاثاء الماضي.

وظهرت حتى صباح الاثنين، 99% من نتائج الاقتراع لكافة الصناديق الخارجية والداخلية.

وانتهت يوم الثلاثاء الماضي، الانتخابات التركية التي جرت في الخارج، بنسبة مشاركة بلغت نحو 51%.

ويبلغ عدد الأتراك الذين يحق لهم التصويت في الخارج، 3.4 مليون ناخب، من مجموع عدد الذين يحق لهم الانتخاب البالغ 64.1 مليون ناخب.

ومن هؤلاء الناخبين، الأتراك الذين يقيمون في الدول العربية، إذ يرصد هذا التقرير اتجاهتهم الانتخابية بعد فرز معظم الصناديق، بحسب بيانات رسمية تركية اطلع عليها "إرم نيوز".

في دولة الإمارات، حصل كليجدار أوغلو على أغلب أصوات الجالية التركية المشاركة بالاقتراع، بنسبة 65.5% متفوقًا على منافسه أردوغان الذي حصل على ما نسبته 31.6% من إجمالي الأصوات، بعد فتح 80% من الصناديق.

وبلغ عدد المشاركين 5.35 ألف ناخب، بنسبة إقبال بلغت 55% من إجمالي أبناء الجالية.

وفي الأردن، تصدّر أردوغان بعد حصوله على 88.7% من أصوات الناخبين، متفوقًا على كليجدار أوغلو الذي حصد 10.2% من الأصوات.

وبلغ عدد الناخبين في الأردن 1.39 ألف ناخب، بنسبة إقبال بلغت 45.9%.

في السعودية، تصدّر أردوغان أيضًا، بعد أن حصل على 73.6% من الأصوات، مقارنة بنسبة 25.6% حصل عليها منافسه كليجدار أوغلو.

وشارك في السعودية 10.05 ألف بنسبة إقبال بلغت 43.7%.

أما في البحرين، حصل كليجدار أوغلو على 72.9% من أصوات الناخبين هناك، مقارنة مع 24.3% لصالح أردوغان.

وشارك بالاقتراع في البحرين، 898 ناخبًا، بنسبة إقبال بلغت 66.1%.

وفي الجزائر حصل أردوغان على %54.6 من أصوات الناخبين الأتراك، متقدمًا على كليجدار أوغلو الذي نال 41.4% من الأصوات.

وشارك بالاقتراع في الجزائر، 952 ناخبًا بنسبة إقبال بلغت 41.8% من الجالية هناك.

وفي جارتها المغرب، حصل أردوغان على 57.2% من أصوات الجالية، بينما حصل كليجدار أوغلو على 39%.

وشارك بالانتخابات في المغرب، 290 ناخبًا تركيًّا، بنسبة إقبال بلغت 39%.

وأيضًا في العراق، تصدّر أردوغان بعد حصوله على 55.1% من الأصوات فيما نال كليجدار أوغلو ثقة 39.5% من الناخبين.

وشارك في العراق 1.52 ألف ناخب، بنسبة إقبال بلغت 26.5%.

أمّا في سلطنة عُمان، حصل كليجدار أوغلو على أصوات 65.3% من الناخبين الأتراك في السلطنة، مقارنة مع 30.8% حصل عليها أردوغان.

وشارك بالاقتراع في عُمان 649 ناخبًا، بنسبة إقبال بلغت 46.5% من بين من يحق لهم الاقتراع من أبناء الجالية التركية.

في قطر، حصد أردوغان 62.1% من الأصوات، بينما حصل كليجدار أوغلو على 33.5%، بعد مشاركة 5.54 ألف ناخب بنسبة إقبال بلغت 60%.

جاء ذلك، بعد فتح 85.7% من الصناديق القادمة من الدوحة.

وفي لبنان، حصل أردوغان على أصوات 95.4% من الناخبين الأتراك، مقارنة مع 4% حصل عليها كليجدار أوغلو، بعد مشاركة 2.95 ألف ناخب، بنسبة إقبال بلغت 35.5%.

أما في ليبيا، فقد نال أردوغان 55.7% من الأصوات مقارنة مع 26.3% حصل عليها كليجدار أوغلو، بعد مشاركة 1.7 ألف من الناخبين، وفرز 83.3% من الأصوات.

وأخيرًا في مصر، حصل أردوغان على 76.2% من الأصوات، مقارنة مع 21.8% نالها كليجدار أوغلو، بعد مشاركة 817 ناخبًا بنسبة إقبال بلغت 35.1% من أبناء الجالية التركية الذين يحق لهم الانتخاب.

ولم تصدر بعد نتائج صناديق الاقتراع في الكويت، فيما ألغت اللجنة العليا للانتخاب في تركيا، الانتخابات التي كانت مقررة بالسودان، نتيجة الصراع الدائر هناك.