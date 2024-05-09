"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بحرق أكبر حقول النفط في دارفور

وأكد البيان أن الدعم السريع بولاية شرق دارفور ضبطت أحد العناصر المتورطة في الحادثة، والذي أقر بارتكاب الجريمة ضمن آخرين تم تكليفهم بمهمة حرق آبار النفط في حقل "زرقة أم حديد النفطي".

وأشار إلى أن الفعل تزامن مع استهداف محطة بترول العيلفون شرق العاصمة الخرطوم بالمسيرات ما أدى إلى حريق جزئي بالمحطة، مشيرًا إلى القصف الجوي المتكرر على مصفاة الجيلي شمال الخرطوم.