بسبب التحالف الثلاثي.. نائب عراقي يزعم أن محكمة هددته بسحب عضويته

وقال الجبوري "إنه تعرض للتهديد من قبل رئيس المحكمة جاسم العميري بإسقاط عضويته في البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الذي كان يقوده الصدر".

وأضاف أن رئيس المحكمة قال له: "أنت تشارك في تحالف ضد العراق... عليك الانسحاب منه؛ لأننا نملك ما يلغي عضويتك".

وألغت المحكمة الاتحادية في مايو/ أيار 2022 عضوية الجبوري في مجلس النواب، بتهمة تزوير شهادته الثانوية في سوريا.

وما إن أطلق الجبوري هذا التصريح حتى انتشرت مثل النار في الهشيم دعواتٌ للتحقيق مع النائب لإثبات صحة ادعائه من عدمها.