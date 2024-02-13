الجيش الإسرائيلي يقتحم مدنا ومخيمات وبلدات بالضفة

اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدنا وبلدات بالضفة الغربية؛ ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، وفق شهود عيان ومصادر فلسطينية.

وأفادت وكالة الأناضول بأن الجيش نفذ اقتحامات في مدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال)، ومدينة جنين ومخيمها (شمال)، وبلدات بمحافظات الخليل (جنوب)، وعدد من مخيمات وبلدات محافظة نابلس (شمال).

وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها وشن عمليات مداهمة لعدد من المنازل.

وبيّن الشهود أن الجيش شرع يدمر شوارع وبنية تحتية في المدينة والمخيم، فيما تمركزت آليات عسكرية على مداخل عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في المدينة.

وأوضحوا أن مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت في عدة مواقع، فيما سمعت أصوات تفجيرات بين الحين والآخر.

كما اقتحمت قوات الجيش بلدات اليامون، وكفر دان، والسلية الحارثية في محافظة جنين.

وفي مدينة قلقيلية، اندلعت اشتباكات ومواجهات مع فلسطينيين، استخدم الجيش فيها الرصاص الحي خلال عملية استمرت عدة ساعات، وفق شهود عيان للأناضول.

وأشار الشهود إلى أن الجيش اعتقل مواطنا على الأقل، فيما أبلغ عن إصابة آخر بجراح.

وبينوا أن قوات الجيش تمنع مركبات الإسعاف من الوصول للمصاب وتقديم الإسعاف له.

تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما تسببت الحرب على القطاع بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.