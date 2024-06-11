تونس.. تأجيل الحكم ضد الغنوشي في قضية "تمجيد الإرهاب"

"الطواغيت"

وتعود القضية إلى سنة 2022 حين صرح الغنوشي خلال تأبين أحد قياديي حركة "النهضة" بالجنوب التونسي، وذكر في خطابه عبارة "الطواغيت" التي يستعملها المتشددون في الإشارة إلى عناصر الأمن.

وتقدم نقابي أمني حينها بشكوى قضائية ضد الغنوشي، بتهمة "تمجيد الإرهاب" أي استخدام عبارات المنتسبين إلى الفكر المتشدد والتكفيري في وصف قوات الأمن التونسية.

وفي مايو الماضي أقرت محكمة الاستئناف في تونس الحكم الابتدائي القاضي بإدانة كل من راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة بالسجن ثلاث سنوات، في قضية "اللوبيينغ" التي رُفعت ضد حركة "النهضة" على خلفية تمويل حملتها الانتخابية لسنة 2019.

وتتعلّق قضية "اللوبيينغ" بالحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر.