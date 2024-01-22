كيف تأهبت إسرائيل لسيناريوهات الحرب مع حزب الله؟

وعُرض على الحكومة مقترح من وزير الدفاع بشأن المواجهة الاستباقية، يشمل إخلاء 100 ألف إسرائيلي، وتسكينهم في المدارس بوسط البلاد.

وذكر موقع "واللا" أمس الأحد، أن خطة إخلاء 100 ألف إسرائيلي في الشمال إلى المدارس عُرضت على الحكومة، على الرغم من الأصوات المعارضة التي تتساءل عن أسباب توطين سكان الجنوب في فنادق إيلات وغيرها ومنحهم تعويضات ضخمة.

المواجهة الاستباقية للحرب

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عرض على الحكومة مسودة، تحمل مقترحا للمواجهة الاستباقية للحرب المحتملة، تضمن مسألة الإخلاء طوعًا لعشرات الآلاف من سكان مستوطنات الشمال إلى مدارس في أنحاء البلاد.

المسودة التي قوبلت بمعارضة داخل الحكومة، نظرًا للحديث عن توطين السكان بالمدارس، تهدف إلى التغلب على التحديات التي واجهتها خطة سابقة تتعلق بنقل الإسرائيليين إلى الفنادق في مناطق آمنة في حالات الحرب، والتي تبين أنهم في النهاية لا يحصلون على خدمات فندقية، بل يواجهون مأزقًا كلما امتد بقاؤهم لفترات أطول.

الخطة السابقة، التي استعانت بها الحكومة خلال حملة "السيوف الحديدية" على الغزِّيين، لم تخضع لأي تحسينات لتواكب الوضع الراهن، ومن ثم جاء مقترح وزارة الدفاع وسط معارضة من وزارة الداخلية، المنوط بها تنفيذ المقترح، التي ترى أن إقامة الإسرائيليين في المدارس غير مناسب.

انقطاع التيار الكهربائي

في السياق، كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم"، الإثنين، أن سلطة الطوارئ الوطنية وضعت سيناريو محدثا يخص الحرب في الشمال، يتحسب لهجمات تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق الشمالية في إسرائيل، لمدة لا تقل عن 72 ساعة.

وذكرت أن فرص اندلاع الحرب في الشمال مازالت في تزايد مستمر، وفق التصريحات التي يدلي بها رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع غالانت، وأنه في وقت حُدِّثَت فيه الخطط العملياتية لحرب من هذا النوع، هناك إجراءات على صعيد المواجهة بالجبهة الداخلية.