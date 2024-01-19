"لوموند": "حرب مزيفة" بين إسرائيل وميليشيا حزب الله
وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية المواجهة الحالية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بـ"الحرب المزيفة".
وقالت الصحيفة في تقرير، عقب زيارة صحفية نظمها الجيش الإسرائيلي إلى "الجبهة الشمالية"، إن الأوضاع في "هانيتا"، الكيبوتس الاستيطاني المهجور في شمال إسرائيل الجبلي، يشهد على "الحرب الغريبة" المستمرة بين إسرائيل وميليشيا حزب الله.
وأشارت إلى أن هانيتا، التي يسكنها الآن غالبية من جنود الاحتياط، تتميز بالدراجات المهجورة وأدوات البستنة، لافتة إلى أن الجيش يقول إنهم (ميليشيا حزب الله) أطلقوا 800 صاروخ على إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر.
وأضافت: "بينما تردد صدى انفجار آخر، قوبل صاروخ مضاد للدبابات هذه المرة بنيران أسلحة آلية من الكيبوتس".
وأشارت الصحيفة إلى أنه وسط هذا "الصراع المنضبط"، هناك خوف متزايد من التصعيد غير المقصود بسبب "الطلقات الخاطئة".
وتعترف سيما شاين، رئيسة برنامج إيران في معهد تل أبيب لدراسات الأمن القومي، بمستويات العنف المتزايدة في هذا الصراع الذي لا يزال يتكشف، موضحة لـ "لوموند" أن الخوف من نشوب صراع مفتوح محتمل أدى إلى الاستعداد النشط من كلا الجانبين.
بدوره، ميري آيسين، العقيد السابق والمتخصص في الاستخبارات، ومدير معهد أبحاث مكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان، شدد على الجهود المستمرة للتحضير لاحتمال نشوب صراع مفتوح، حيث يُنظر إلى تصرفات ميليشيا حزب الله على أنها اختبارات لفهم ردود الفعل الإسرائيلية، وفقا للصحيفة.
ولفتت "لوموند" إلى أن قوات الرضوان التابعة لميليشيا حزب الله، المتمرّسة في القتال في ساحة المعركة السورية، تحاول الاندماج في هيكل الميليشيا لتجنب الضربات الإسرائيلية، مؤكدة أن هذا الوضع لا يقتصر على الأرض، إذ تمتد التوترات إلى البحر الأبيض المتوسط بالقرب من رأس الناقورة.
ويصوغ المراقبون مصطلح "موجات" لوصف الكثافة المتقطعة لهجمات ميليشيا حزب الله؛ ما يشير إلى "حرب مضحكة" طويلة الأمد، بحسب تعبير لوموند.
وأضافت الصحيفة أنه مع تقدم شهر يناير/كانون الثاني، من المتوقع أن تتعزز الجبهة الشمالية، مع إعادة انتشار القوات من غزة، مبينة أن الهدف النهائي لإسرائيل في الشمال هو إنشاء منطقة عازلة وراء نهر الليطاني وإقامة وجود عسكري لضمان سلامة السكان.
وأكدت "لوموند" أن التهديد الذي تشكله ميليشيا حزب الله، والذي يتسم بترسانة هائلة تفوق تلك التي تمتلكها حماس في غزة، يتطلب ترتيبات معقدة لتجنب حرب متوسطة الأمد، مشيرة إلى أن المفاوضات والاتفاقيات الأمنية القوية تبدو أمراً ضرورياً، حيث يُنظر إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية على أنها من غير المرجح أن تحقق هذا التوازن الإقليمي الدقيق.
وختمت الصحيفة بالقول إنه مع استمرار "الحرب الغريبة"، فإن الجهود المبذولة لتجنب التصعيد وإيجاد حل دائم تؤكد التحديات المعقدة التي تواجهها إسرائيل وميليشيا حزب الله على الجبهة الشمالية.