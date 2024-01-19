"لوموند": "حرب مزيفة" بين إسرائيل وميليشيا حزب الله

وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية المواجهة الحالية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بـ"الحرب المزيفة".

وقالت الصحيفة في تقرير، عقب زيارة صحفية نظمها الجيش الإسرائيلي إلى "الجبهة الشمالية"، إن الأوضاع في "هانيتا"، الكيبوتس الاستيطاني المهجور في شمال إسرائيل الجبلي، يشهد على "الحرب الغريبة" المستمرة بين إسرائيل وميليشيا حزب الله.

وأشارت إلى أن هانيتا، التي يسكنها الآن غالبية من جنود الاحتياط، تتميز بالدراجات المهجورة وأدوات البستنة، لافتة إلى أن الجيش يقول إنهم (ميليشيا حزب الله) أطلقوا 800 صاروخ على إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وأضافت: "بينما تردد صدى انفجار آخر، قوبل صاروخ مضاد للدبابات هذه المرة بنيران أسلحة آلية من الكيبوتس".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وسط هذا "الصراع المنضبط"، هناك خوف متزايد من التصعيد غير المقصود بسبب "الطلقات الخاطئة".