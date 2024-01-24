انطلاق الجولة الـ 21 من محادثات أستانا بشأن سوريا

انطلقت صباح اليوم في كازاخستان، الجولة الـ21 من محادثات أستانا بشأن سوريا، والتي تستمر يومين، بمشاركة وفود من الدول الضامنة.

وقال المبعوث الروسي إلى دمشق ألكسندر لافرنتييف، "خلال اجتماع أستانا، سيتم إيلاء أهمية كبيرة للمفاوضات مع الدول المراقبة".

وأضاف لافرنتييف، إن أول لقاء سيكون مع الوفد الأردني، مع الأخذ في الاعتبار "الوضع الصعب إلى حد ما على الحدود بين سوريا والأردن، وتزايد حالات تهريب المخدرات؛ ما يسبب مشاكل لدول المنطقة".

وأشار المسؤول الروسي، إلى أنه ستتم مناقشة التدفق الكبير للاجئين السوريين إلى لبنان، وحل مشكلة اللاجئين التي تسبب "صداعا" للحكومة المركزية في بيروت، وفق تعبيره.

وأضاف أن هناك مجموعة كبيرة من القضايا المعقدة مع العراق، تتعلق بمحاربة الجماعات الإرهابية والتهديد الذي يأتي من الحدود السورية العراقية.