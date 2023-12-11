النزوح يفاقم أزمة مياه الشرب في بورتسودان

وتقول آمال (35 عامًا)، لـ"إرم نيوز"، إن "مشكلة المياه في بورتسودان ليست جديدة.. وأحيانا لا نجد مياهًا نظيفة للشرب بما يقارب يومًا كاملًا، ونضطر لشراء مياه التحلية، وهي عبارة عن مياه يتم تعقيمها لتبدو صالحة للاستخدام".

وتضيف: "أحيانًا يجلب بائعو المياه مياهًا ملوثة لها لون وطعم ورائحة، ولا يمكن استخدامها إلا بعد غليها في النار، وإضافة بعض القرنفل"، معربة عن تخوفها من الإصابة بمرض الكوليرا الذي تفشّى في شرق السودان بحسب وزارة الصحة السودانية.

وتشتري آمال ستة أطنان من المياه النقية شهريًّا بمبلغ 40 ألف جنيه سوداني (ما يعادل 40 دولارًا)، فيما لا تغطي شبكات المياه العمومية معظم أحياء المدينة، خاصة الأحياء الشعبية التي استقبلت عددًا كبيرًا من النازحين من جحيم الحرب في الخرطوم، ما زاد الضغط على المياه الصالحة للشرب.

بينما استهجنت نادية أبو بكر أحمد، النازحة من ولاية الخرطوم، بيع المياه في مدينة بورتسودان، بدل الحصول عليها بفواتير رمزية مثل مدينة الخرطوم.