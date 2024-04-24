خبراء: 3 أسباب وراء عودة الجيش الإسرائيلي إلى شمالي غزة

بعد استئناف العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة، قال خبراء أمنيون وعسكريون، إن الجيش الإسرائيلي يسعى لتحقيق 3 أهداف بعد فشله في القضاء على قدرات الفصائل الفلسطينية.

وقال الخبير في الشأن العسكري، اللواء واصف عريقات، إن العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار تحقيق عدة "أهداف رئيسة"، أبرزها ضرب البنية التحتية للفصائل الفلسطينية التي عادت للتشكل.

وأضاف عريقات، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "إطلاق الصواريخ من قبل الفصائل يمثل إشارة لإسرائيل بعودة البنى التحتية لتلك الفصائل"، لافتاً إلى أن ذلك دفع الجيش الإسرائيلي للعودة مجددا للعمل بشمال القطاع في محاولة لـ"القضاء عليها".

أما الهدف الثاني بحسب عريقات، يتمثل في تعزيز السيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي على المناطق الشمالية، بما يضمن إنشاء المنطقة العازلة داخل القطاع، مشيراً إلى أن إسرائيل ترفض التخلي عن مثل هذا المخطط.

ويتمثل الهدف الثالث بعمل الجيش الإسرائيلي على تفريغ الشمال من السكان بالكامل، وتدمير ما تبقى من المناطق الشمالية، للحيلولة دون تفعيل القدرات العسكرية للفصائل المسلحة، وفقا للمحلل العسكري.