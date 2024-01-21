مسؤول بـ"فتح" لـ"إرم نيوز": نريد حوارًا مع حماس يؤسس لإنهاء الانقسام

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير، نصر الله، ردًّا على استعداد حركة حماس للحوار مع حركة فتح دون شروط، إن حركة فتح دائمة الاستعداد للحوار مع حماس ومع غيرها من الفصائل الفلسطينية، فما بالك بعد شن هذه الحرب المدمرة على شعبنا.

وأضاف نصر الله في حوار مع "إرم نيوز"، أن الحوار بالنسبة لحركة فتح هو ضرورة وطنية فلسطينية عليا، ولكننا لا نريد حوارًا من أجل الحوار وتسجيل نقاط على بعضنا البعض، بل نريد حوارًا يُفضي إلى اتفاق بين الحركتين يؤسس لإنهاء الانقسام، ويسهم في تعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وحول ما إذا كانت دعوة حماس من باب شعورها بأنها في مأزق قال: "الأمر يتعلق بها، لأنها هي التي تعرف وضعها إن كانت تعيش أزمة أم لا، نحن من جانبنا نريد أن يكون الحوار من أجل الاتفاق على رؤى مشتركة لمواجهة تداعيات الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، والخروج بموقف موحد".