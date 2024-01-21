مسؤول بـ"فتح" لـ"إرم نيوز": نريد حوارًا مع حماس يؤسس لإنهاء الانقسام
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير، نصر الله، ردًّا على استعداد حركة حماس للحوار مع حركة فتح دون شروط، إن حركة فتح دائمة الاستعداد للحوار مع حماس ومع غيرها من الفصائل الفلسطينية، فما بالك بعد شن هذه الحرب المدمرة على شعبنا.
وأضاف نصر الله في حوار مع "إرم نيوز"، أن الحوار بالنسبة لحركة فتح هو ضرورة وطنية فلسطينية عليا، ولكننا لا نريد حوارًا من أجل الحوار وتسجيل نقاط على بعضنا البعض، بل نريد حوارًا يُفضي إلى اتفاق بين الحركتين يؤسس لإنهاء الانقسام، ويسهم في تعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وحول ما إذا كانت دعوة حماس من باب شعورها بأنها في مأزق قال: "الأمر يتعلق بها، لأنها هي التي تعرف وضعها إن كانت تعيش أزمة أم لا، نحن من جانبنا نريد أن يكون الحوار من أجل الاتفاق على رؤى مشتركة لمواجهة تداعيات الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، والخروج بموقف موحد".
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن هناك أرضية مشتركة بين الحركتين يمكنهما الانطلاق من خلالها، ولكن عامل الوقت مهم في البدء بهذا الحوار، وفتح خاضت حوارات طويلة مع حماس، وبنت خلالها هذه الأرضية، فلن نبدأ من نقطة الصفر.
وبيّن خلال الحوار، أن هناك أحاديث غير رسمية وهناك ورقة قدمتها حماس بشكل غير مباشر يتم تداولها والتشاور فيها للرد عليها بشكل رسمي.
وختم حديثه قائلًا: "أنا لا أرى وجود عقبات أمام الحوار، فما نحتاجه هو وجود نيّة جادة من أجل التوصل لاتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني، وعمل وحدة سياسية وجيوغرافية تمهيدًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، الذي يزور موسكو حاليًّا، في تصريح سابق لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن حماس التي تحكم قطاع غزة، لا تتفاوض حاليًّا مع حركة فتح، لكنها مستعدة للحوار دون شروط مسبقة.
وأشار أبو مرزوق إلى أن "الحركة مستعدة لتسيير الشأن الفلسطيني بالتوافق والحوار، ودون أي شروط".
وأجرى أول أمس وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق، مشاورات في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وناقش الطرفان سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.