خبيران: "حماس والجهاد" رفضتا المقترح المصري بعد ضغوط خارجية

تعارض مصالح

ويرى المحلل السياسي سهيل كيوان، أن "رفض الحركتين للمقترح المصري يأتي في إطار تعارضه مع المصالح السياسية والعسكرية والآيديولوجية لحماس والجهاد"، مبيناً أن الحركتين تدركان خطورة هذا الخيار.

وأوضح كيوان في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الحركتين تدركان خطورة تنازلهما عن السيطرة على قطاع غزة داخلياً وخارجياً"، إذ إن ذلك، في رأيه، سيؤدي إلى إضعاف كبير لحماس والجهاد في الساحة الداخلية الفلسطينية. وأوضح ذلك بالإشارة إلى أن "السيطرة على غزة هي الورقة الأكثر ربحاً بالنسبة للحركتين".

وأضاف: "في الجانب الآخر، سيكون لذلك تأثير على الحركتين إقليمياً ودولياً، وسيؤدي إلى خلافات كبيرة بينهما وبين حلفائهما في المنطقة وخاصة إيران التي ترغب باستمرار سيطرتهما السياسية والعسكرية على غزة".