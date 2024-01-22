توافق عربي أوروبي على حل الدولتين ووقف حرب غزة

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن اللقاء تناول "ضرورة العمل على نحو فوري على وقف الحرب الإسرائيلية العدوانية على غزة، والتعامل مع آثار الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع".

وأضاف أن اللقاء شهد "توافقا عريضاً بين الجانبين العربي والأوروبي" على أن "حل الدولتين يظل الطريق الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وعلى أن تأخير تنفيذه يعرّض أمن المنطقة واستقرارها للخطر.

وأضاف المتحدث أن المشاركين العرب استمعوا "لبعض الأفكار الأوروبية الجادة لإطلاق عملية سلمية ذات مصداقية على أساس حل الدولتين، والتوصل إلى تسوية نهائية تقوم على تطبيق هذا الحل، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٦٧"

ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن الكثير من الأفكار الأوروبية ينطوي على جوانب إيجابية فيما يخص الأفق السياسي المطلوب لإنهاء الصراع، وإن المطلوب الآن هو أن يقرن القول بالعمل، داعياً الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوة مبدئية ضرورية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.