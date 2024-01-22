توافق عربي أوروبي على حل الدولتين ووقف حرب غزة
اتفق المشاركون في اجتماع ضم وزراء خارجية دول عربية والاتحاد الأوروبي على أن "حل الدولتين يظل الطريق الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وأن "كل محاولة لتأخير تنفيذ هذا الحل أو التهرب منه تعرّض أمن المنطقة واستقرارها للخطر".
وقالت الجامعة العربية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الاجتماع استضافه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين، وحضره الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، كما حضره الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزراء خارجية السعودية ومصر والأردن.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن اللقاء تناول "ضرورة العمل على نحو فوري على وقف الحرب الإسرائيلية العدوانية على غزة، والتعامل مع آثار الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع".
وأضاف أن اللقاء شهد "توافقا عريضاً بين الجانبين العربي والأوروبي" على أن "حل الدولتين يظل الطريق الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وعلى أن تأخير تنفيذه يعرّض أمن المنطقة واستقرارها للخطر.
وأضاف المتحدث أن المشاركين العرب استمعوا "لبعض الأفكار الأوروبية الجادة لإطلاق عملية سلمية ذات مصداقية على أساس حل الدولتين، والتوصل إلى تسوية نهائية تقوم على تطبيق هذا الحل، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٦٧"
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن الكثير من الأفكار الأوروبية ينطوي على جوانب إيجابية فيما يخص الأفق السياسي المطلوب لإنهاء الصراع، وإن المطلوب الآن هو أن يقرن القول بالعمل، داعياً الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوة مبدئية ضرورية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.