إعلان أمريكي بشأن استئناف إيصال المساعدات إلى غزة

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان على منصة "إكس"، إنها بدأت السبت حوالي الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (07,30 ت غ) "إيصال المساعدات الإنسانية إلى شواطئ غزة. واليوم (السبت)، تم إيصال نحو 492 طنا من المساعدات الإنسانية الأساسية لسكان غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت (سنتكوم)، أنها أعادت إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، والذي سيسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.