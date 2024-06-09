إعلان أمريكي بشأن استئناف إيصال المساعدات إلى غزة
أعلن الجيش الأمريكي مساء السبت أنه استأنف إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة عبر الرصيف المؤقت الذي بنته الولايات المتحدة على ساحل القطاع وتضرر بسبب عاصفة في نهاية أيار/مايو، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان على منصة "إكس"، إنها بدأت السبت حوالي الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (07,30 ت غ) "إيصال المساعدات الإنسانية إلى شواطئ غزة. واليوم (السبت)، تم إيصال نحو 492 طنا من المساعدات الإنسانية الأساسية لسكان غزة".
وفي وقت سابق، أعلنت (سنتكوم)، أنها أعادت إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، والذي سيسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.