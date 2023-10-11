بعد قطيعة 7 سنوات.. لماذا استأنف السودان علاقاته مع إيران؟

أعلن السودان، الإثنين، وعلى نحو مفاجئ، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بعد 7 سنوات من القطيعة، مبررًا خطوته، التي تأتي في ظل استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع، بأنها لـ"خدمة مصلحة البلدين".

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن "قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات الرفيعة المستوى بين البلدين"، وأنه "سيخدم مصالحهما المشتركة".

حفظ التوازن

ويرى يوسف محمد زين، رئيس الحزب الوطني الاتحادي، أن "الأصل في علاقات الدول الدبلوماسية هي خدمة تلك الدول ورعاية مصالحها ومصالح شعوبها".

وقال محمد زين، لـ"إرم نيوز"، إن "إقامة علاقات مع دول متعددة من شأنه حفظ التوازن لجهة عدم الانحياز لمعسكر إقليمي أو دولي دون آخر"، مضيفًا أنه "بهذا المفهوم يبقى دائماً التوسع في العلاقات أحد ركائز حيادية الدولة ونيل احترام العالم لها وإيران دولة مهمة في المنطقة وفي العالم اقتصادياً وسياسياً".