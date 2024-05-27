آمال أمريكية وإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق مع ميليشيا حزب الله

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن هناك "آمالا" أمريكية وإسرائيلية بإمكانية "التوصّل إلى اتفاق" بين إسرائيل وميليشيا حزب الله.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع ترقب عربي ودولي لاستئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل، غدًا الثلاثاء، وفق معلومات متداولة من الوسطاء بين الجانبين.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، يقضي بتراجع الميليشيا عن الحدود مع إسرائيل بمجرد توقف القتال في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه "الصفقة" قد تعني تحريك ميليشيا حزب الله لقواتها لمسافة تصل إلى 10 أميال شمال حدود إسرائيل، مع قيام الجيش اللبناني بـ"ملء الفراغ".

وتخالف هذه التوقعات ما ذهبت إليه صحيفة "معاريف" العبرية، الخميس، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي سابق، بتوقع أن يضطر الجيش الإسرائيلي للقتال في لبنان ضد ميليشيا حزب الله لعامين، بعد الانتهاء من الحرب في قطاع غزة.