نتنياهو: مسودة صفقة التبادل لا تشمل وقف الحرب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن مسودة صفقة التبادل التي أعلن عنها، أخيرًا، لا تشمل بندًا لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن نتنياهو استدعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لإبلاغه بأنه، خلافاً لما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الصفقة، لا يوجد في مسودة الاتفاق أي بند يتضمن وقف الحرب، وأن البنود الأخرى لن تشكل صفقة "غير شرعية".

يأتي ذلك بعد أن هدد بن غفير بالاستقالة من الحكومة، وحلها حال تمت الموافقة على مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي طرحها، الجمعة، وتضمنت خطة من 3 مراحل تؤدي في نهايتها إلى وقف القتال.

وأعلن بايدن الجمعة الماضية، أن إسرائيل قدمت اقتراحا شاملا جديدا يتضمن خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن.