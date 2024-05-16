قتلى وجرحى بغارات جوية للجيش السوداني على الفاشر (فيديو)

شنّ الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، اليوم الخميس، غارات جوية جديدة على مدينة الفاشر، شمالي دارفور، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين، وفق شهود عيان.

وقال الشهود، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن الطيران الحربي التابع للجيش قصف بالبراميل المتفجرة الأحياء الشرقية والشمالية من مدينة الفاشر، الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، مشيرين إلى سقوط قتلى وجرحى لم يتسن التحقق من عددهم، كما تسبب القصف في تدمير عدد من منازل المواطنين.

من جهتها، قالت "مبادرة دارفور للعدالة والسلام"، في بيان تلقى موقع "إرم نيوز" نسخة منه، إن القصف الجوي على مدينة الفاشر تسبب في مقتل عشرات المدنيين، وهدم منازلهم فوق رؤوسهم.

وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بتفعيل القرار رقم 1956، القاضي بحظر الطيران الحربي في إقليم دارفور، وتعميمه على كافة أنحاء السودان.