تقرير يكشف سيناريوهات الحكم في غزة ما بعد حماس
كشف تقرير لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن تفاصيل للسيناريوهات المطروحة لـ "غزة ما بعد حماس"، مشيرة إلى خلافات في وجهات النظر داخل السلطات الإسرائيلية، وفي ما بين تل أبيب وواشنطن.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستصر، حتى بعد إزالة حماس من غزة، على الاحتفاظ "بالسيطرة الأمنية" على القطاع الساحلي، وأكد: "لا أرى وضعًا لا تتمتع فيه إسرائيل بمسؤولية أمنية شاملة في غزة".
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن نتنياهو يحتاج إلى بقاء ائتلافه اليميني المتطرف معه، من أجل البقاء السياسي، موضحة أن الإشارة إلى إمكانية نقل السيطرة على قطاع غزة إلى السيطرة الفلسطينية ستعرّض الأغلبية التي لا تزال حكومة نتنياهو تتمتع بها في البرلمان للخطر.
وأضافت الصحيفة أن بعض خطط حلفاء نتنياهو اليمينيين لإقامة وجود إسرائيلي دائم في غزة، تثير غضب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تزود إسرائيل بدعم عسكري ودبلوماسي بالغ الأهمية.
واعتبرت "ذا تايمز" في تقريرها أن أمل نتنياهو الوحيد الآن هو أن تتمكن إسرائيل من تحقيق نصر عسكري سريع ضد حماس، وهو ما من شأنه أن يحيي آفاقه السياسية الضعيفة.
وأضافت أن استطلاعات الرأي تُظهر أن ما يصل إلى 85% من الإسرائيليين يؤيدون دخول الجيش لتدمير القدرات العسكرية لحماس وإجبارها على التنحي عن السلطة في غزة، لكن دون إجماع حول ما يجب أن يحدث بعد ذلك.
ولفتت الصحيفة إلى الحديث عن "العودة" إلى قطاع غزة وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك التي فككتها حكومة أرئيل شارون في عام 2005 عندما انسحبت إسرائيل من غزة.
وذكرت أن نقل السيطرة إلى السلطة الفلسطينية، يُعد الحل المفضل لدى المعارضة الإسرائيلية، وهو الخطة المفضلة لدى معظم الجنرالات الإسرائيليين كذلك، إذ تنسجم مع المجتمع الدولي ومعظم القادة العرب، إلا أنه لا أحد لديه فكرة واضحة عن كيفية قيام السلطة الفلسطينية بذلك، وفق الصحيفة.
ولفتت "ذا تايمر" إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يود "إعادة توحيد" الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أوضح أن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة "على متن الدبابات الإسرائيلية".
المصدر: صحيفة "ذا تايمز" البريطانية