تقرير يكشف سيناريوهات الحكم في غزة ما بعد حماس

كشف تقرير لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن تفاصيل للسيناريوهات المطروحة لـ "غزة ما بعد حماس"، مشيرة إلى خلافات في وجهات النظر داخل السلطات الإسرائيلية، وفي ما بين تل أبيب وواشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستصر، حتى بعد إزالة حماس من غزة، على الاحتفاظ "بالسيطرة الأمنية" على القطاع الساحلي، وأكد: "لا أرى وضعًا لا تتمتع فيه إسرائيل بمسؤولية أمنية شاملة في غزة".

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن نتنياهو يحتاج إلى بقاء ائتلافه اليميني المتطرف معه، من أجل البقاء السياسي، موضحة أن الإشارة إلى إمكانية نقل السيطرة على قطاع غزة إلى السيطرة الفلسطينية ستعرّض الأغلبية التي لا تزال حكومة نتنياهو تتمتع بها في البرلمان للخطر.

وأضافت الصحيفة أن بعض خطط حلفاء نتنياهو اليمينيين لإقامة وجود إسرائيلي دائم في غزة، تثير غضب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تزود إسرائيل بدعم عسكري ودبلوماسي بالغ الأهمية.