الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات تحاكي الحرب في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إجراء سلسلة تدريبات تحاكي الحرب في لبنان، حيث يخوض مع ميليشيا "حزب الله" مواجهات شبه يومية منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقال الجيش في بيان "تستمر قيادة المنطقة الشمالية، على الحدود مع لبنان، في رفع الجاهزية للتعامل مع مختلف سيناريوهات القتال في المنطقة".

وأوضح أن التدريبات نظمت "في وقت سابق من هذا الأسبوع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن "كتائب الاحتياط التابعة للواء السادس شاركت في مناورة في منطقة الجليل الغربي (شمال إسرائيل)، بقيادة المركز الوطني للتدريبات البرية".

وأشار البيان إلى أن التدريبات تحاكي "القتال في لبنان، حيث تدرّبت قوات المشاة والمدرعات والهندسة إلى جانب قطاع اللوجستيات والاتصالات والحوسبة على تأسيس التعاون العملياتي في المناطق الجبلية والوعرة مع استخدام تقنيات التمويه والقتال".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "منذ نشوب الحرب الراهنة يشارك اللواء 6 في الدفاع عن حدود دولة إسرائيل الشمالية، مع انتشار واسع النطاق للجنود من رأس الناقورة وصولا إلى هضبة الجولان".

وأضاف أن المحاكاة شهدت تدريب "مقر قيادة الفرقة 91 قادتها على مختلف السيناريوهات لتسريع الجاهزية للهجوم على هذه الساحة" وفق قوله.

ولفت بيان الجيش إلى أن "وحدات اللواء في الفرقة 769 تدربت أيضا إلى جانب سلاح الجو وأفراد منظومة اللوجستيات التابعين لقيادة المنطقة الشمالية على سيناريو إمداد القوات المناوِرة على أرض العدو جوا" بحسب تعبيره.

ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل منتظم عن إجراء تدريبات محاكاة لسيناريوهات القتال المختلفة في الحدود الشمالية التي تشهد مواجهات مع ميليشيا "حزب الله" بشكل خاص.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.